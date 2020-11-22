Камила Валиева порадовала зрителей четверным тулупом на гала-шоу Гран-при России

Чемпионка мира среди юниоров и победительница юниорского финала Гран-при минувшего сезона Камила Валиева приняла участие в показательных выступлениях на Гран-при России. Ученица Этери Тутберидзе выступила с номером под композицию группы Muse Exogenesis symphony и порадовала зрителей чисто исполненным четверным тулупом.

В международных соревнованиях под эгидой ISU, которыми являлся Гран-при России, Валиева не смогла выступить из-за возрастного ценза, однако в гала-шоу приняла участие в качестве приглашённого гостя.

В сезоне-2020/2021 Валиева приняла участие в московском этапе Кубка России среди взрослых спортсменов. Камила выиграла короткую программу и стала второй по сумме двух выступлений.

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