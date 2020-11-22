«Это было невероятное приключение!» Екатерина Боброва — об участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва подвела итоги своего дебютного выступления в телепроекте «Ледниковый период».
Боброва каталась в дуэте с певцом Владом Соколовским. Пара завершила участие в проекте, уступив в номинации Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьёву.
«Не печалься, что это закончилось. Радуйся, что это было! Ох, друзья! Это было невероятное приключение! Эти падения и взлёты! Новая программа и образ каждую неделю! Я влюблена в каждый наш номер в отдельности!
Конечно, это бы всё не было возможным без нашего главного шефа Ильи Авербуха. Спасибо тебе за то, что верил в нас и вкладывал свои силы и время! Спасибо хореографам и постановщикам – Елене Масленниковой, Албене Денковой и Максиму Ставискому. Вы были рядом почти 24/7, вкладывали душу и действительно проживали с нами каждый номер. Спасибо, Мария Орлова, за твой вклад и развитие Влада как фигуриста.
Влад, я хочу поблагодарить тебя отдельно! За всё! За то, что ты создавал прекрасную атмосферу на тренировках, самоотверженно шёл на наисложнейшие элементы, доверяя мне и тренерам! За то, что ты выдержал всё, и об этом знаем только мы и близкие нам люди. Я в тебя всегда верила! Я горжусь тобой.
P. S. И за то, что вместе с тобой в мою жизнь пришли новые потрясающие люди. Спасибо вам, дорогие поклонники и зрители! Мы катались для вас! Надеюсь, вы получили долю радости и счастья, которую испытывали мы и дарили вам. Спасибо, Первый канал, за такое классное шоу! Я хочу повторить!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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