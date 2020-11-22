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«Вечная любовь». Новый показательный номер Михаила Коляды. Видео, фигурное катание, Гран-при России

«Вечная любовь». Новый показательный номер Михаила Коляды. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы, двукратный чемпион России Михаил Коляда выступил с показательным номером на московском этапе Гран-при сезона-2020/2021. В гала-шоу фигурист предстал в образе лирического героя песни Шарля Азнавура «Вечная любовь» (Une vie d’amour). Коляда вышел на лёд в чёрном облегающем костюме, который подчёркивал линии во вращениях и хореографических элементах, которые украшают его катание.

Коляда выиграл Гран-при России, опередив соперников, благодаря высочайшей оценке за компоненты, полученной за прокат произвольной программы, поставленной на музыку из фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве «Белый ворон».

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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