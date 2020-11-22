Буцаева: Коляда в этом сезоне хорош. Обе программы очень подошли ему

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в женском одиночном катании тренер Виктория Буцаева (Волчкова) подвела итоги Гран-при России среди мужчин.
Победу одержал Михаил Коляда, вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, третьим — ещё один представитель России Пётр Гуменник.
«Коляда вообще в этом сезоне хорош. Я говорю про общую картину его программы, его катания. Мишка всегда был хорош и есть. Просто в этом году обе программы очень подошли ему по образу, по исполнению. Очень приятно смотреть на Мишу.
У Гуменника есть такое свойство характера – в нужное время и в нужном месте он умеет собираться. Он достаточно давно на высоком уровне, всегда конкурентоспособен. Поэтому его медаль достаточно ожидаемая.
На этом этапе Гран-при в принципе все ребята достойно катались, сильно. Борьба была очень интересная. Если просмотреть все программы, у всех было заявлено по два-три четверных. Кто-то делал их, кто-то срывал, и это понятно. В нынешней ситуации ребята пропустили очень много времени в летний период из-за пандемии. Многие фигуристы ещё только набирают форму», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».
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