Дмитрий Алиев: в начале сезона я полз к мечте, а сейчас иду и набираю скорость!

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на Гран-при России в Москве, где он занял пятое место.

«Есть мечта? Беги к ней! Не получается? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи, но в направлении мечты!» (Успенский).

В начале сезона я полз к мечте, лишённый возможности тренироваться. А сейчас иду и набираю скорость! Я благодарен всем, кто идёт со мной, переживая победы и трудности, делясь со мной силой, верой и теплотой! Это моя семья, тренеры, друзья и вы, мои подписчики и болельщики, незнакомые, но такие душевно щедрые! Да, сейчас мы 5-е. Но мечта притягивает меня и ничто не остановит на пути к ней! Спасибо за веру и за такой приём!» — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Алиева в «Инстаграме».