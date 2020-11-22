Новый показательный номер Алёны Косторной на Гран-при России. Видео

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная приняла участие в показательных выступлениях на Гран-при России. Серебряный призёр соревнований представила номер под музыкальный микс в исполнении певицы Адель. Во время смены композиций, скорости и ритма номера Косторная накинула поверх платья кожаную куртку.

Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России. А в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Сама Косторная пока отказалась от исполнения элементов ультра-си, решив сначала накатать программы, которые пока представила на публике лишь дважды.

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