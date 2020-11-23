Леонова: срыв программы Трусовой — такая же неожиданность, как первое место Туктамышевой

Серебряный призёр чемпионата мира-2012 Алёна Леонова призвала не делать трагедию из того, что российская фигуристка Александра Трусова сорвала произвольную программу на Гран-при России.

Трусова сделала только один из четырёх заявленных четверных прыжков, и то с ошибкой. В итоге фигуристка впервые в своей карьере не попала в призёры на взрослых соревнованиях.

«К сожалению, прокат Трусовой не удался. Её срыв в произвольной программе – примерно такая же большая неожиданность, как первое место Лизы Туктамышевой. Случаются и такие спады у спортсменов, не всегда всё гладко. Не нужно делать трагедию из этого. Я не думаю, что дело в том, что сезон скомканный. На прокатах Саша запомнилась тем, что овладела сложными прыжками. Срыв прыжков не связан с текущей формой спортсменки. Не думаю, что за пару недель с последнего этапа она вдруг всё потеряла.

Форма у Трусовой была хорошей. Возможно, сыграла свою роль психология, моральное состояние. Может, Саша расстроилась после короткой программы из-за акселя. Неудачи откладывают отпечаток, и, возможно, она не смогла отключиться от этого. И посыпалась вся программа. Ещё и со второго прыжка упала. Она же максималистка, всегда старается делать всё на 100%, а тут не пошло совсем. Ошибки наваливались, как снежный ком, и программы уже и не было особо", — приводит слова Леоновой РИА «Новости».