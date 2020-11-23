Нугуманова рассказала, как поддержала Трусову после провала на Гран-при России

18-летняя дебютантка серии Гран-при Елизавета Нугуманова рассказала, как поддержала Александру Трусову, расстроенную провалом в произвольной программе на Гран-при России. Трусова заняла четвёртое место, Нугуманова стала пятой.

«Я почти никогда вживую не смотрю, как катают девочки. Смотрю уже потом, в повторе. И на Гран-при России тоже не смотрела. Я видела Лизу, Сашу Трусову на тренировке. Потом уже по видео смотрю повтор. Вживую прокаты наблюдаю очень редко.

Конечно, Саша расстроилась. Она пришла очень грустная в раздевалку. Я подошла, поддержала её, обняла, мы поговорили. Я сказала: «Саша, ты вообще у нас самая лучшая! Такие вещи сложные делаешь! Единственная девушка, которая делает такие элементы». В общем, я её поддержала. После этого она вроде стала чуть-чуть повеселее», — приводит слова Нугумановой Sport24.