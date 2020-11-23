Тренер «Ангелов Плющенко» — об Александре Трусовой: оступиться не значит проиграть

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов высказал мнение о неудачном прокате двукратной чемпионки мира Александры Трусовой в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

Трусова заявила четыре четверных прыжка, но упала при приземлении с трёх из них. Александра исполнила только четверной тулуп в каскаде, да и то с ошибкой. В конце программы расстроенная фигуристка упала в четвёртый раз – теперь уже с тройного лутца. В итоге Трусова, шедшая третьей после короткой программы, по сумме двух выступлений не сумела подняться на пьедестал почёта. Подобное случилось впервые во взрослой карьере фигуристки.

«Это именно то, что нужно нам сейчас. Спасибо за теплые слова и поддержку Александры Трусовой. Оступиться не значит проиграть», — написал Михайлов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Михайлова в «Инстаграме».