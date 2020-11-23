Сайт ФФККР: прокат произвольной программы Трусовой хочется просто забыть

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России оценили прокат Александры Трусовой в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, Трусова заявила четыре четверных прыжка, но упала при приземлении с трёх из них. Александра исполнила только четверной тулуп в каскаде, да и то с ошибкой. В конце программы фигуристка упала в четвёртый раз – теперь уже с тройного лутца. В итоге Трусова, шедшая третьей после короткой программы, по сумме двух выступлений не сумела подняться на пьедестал почёта. Подобное случилось впервые во взрослой карьере фигуристки.

«Прокат произвольной программы Александры Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах. Но четверные в этот вечер не пошли: ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится шесть дидакшен.

Однако стоит отметить, что Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, – это другая история», — отмечается в материале.