Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ари Закарян — о коронавирусе: мы находимся в царстве правления сатаны. Мне страшно

Ари Закарян — о коронавирусе: мы находимся в царстве правления сатаны. Мне страшно
Фигурное катание / Гран-при 0

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян выразил опасения, что пандемия коронавируса может отбросить фигурное катание в «первобытное состояние».

«Уверен, что ISU и оргкомитет соревнований будут делать максимально возможное, чтобы турниры состоялись. Но наблюдая за тем, что происходит в мире… Например, в России цифры с каждым днём только увеличиваются. В мире тоже. Мы не знаем, что происходит в Африке. Мы находимся в царстве правления сатаны.

Будут ли соревнования? Я уверен, что все руководящие органы настроены на то, чтобы фигурное катание не ушло в первобытное состояние. Но всё зависит от мировой политики, от выборов, от вакцин. Очень сложное время.

Много позитивно думающих ребят. Я тоже хочу мыслить позитивно, но, если честно, мне страшно. На данный момент я света в конце тоннеля не вижу», — рассказал Закарян в эфире радио «Маяк».

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020