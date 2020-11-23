Ари Закарян — о коронавирусе: мы находимся в царстве правления сатаны. Мне страшно

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян выразил опасения, что пандемия коронавируса может отбросить фигурное катание в «первобытное состояние».

«Уверен, что ISU и оргкомитет соревнований будут делать максимально возможное, чтобы турниры состоялись. Но наблюдая за тем, что происходит в мире… Например, в России цифры с каждым днём только увеличиваются. В мире тоже. Мы не знаем, что происходит в Африке. Мы находимся в царстве правления сатаны.

Будут ли соревнования? Я уверен, что все руководящие органы настроены на то, чтобы фигурное катание не ушло в первобытное состояние. Но всё зависит от мировой политики, от выборов, от вакцин. Очень сложное время.

Много позитивно думающих ребят. Я тоже хочу мыслить позитивно, но, если честно, мне страшно. На данный момент я света в конце тоннеля не вижу», — рассказал Закарян в эфире радио «Маяк».