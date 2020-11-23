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Закарян объяснил, почему Россия превосходит США в фигурном катании

Закарян объяснил, почему Россия превосходит США в фигурном катании
Фигурное катание / Гран-при 0

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян объяснил, почему, по его мнению, российские фигуристы выступают успешнее американских на международных соревнованиях. По словам Закаряна, американцам тяжело конкурировать с россиянами, поскольку в США родители склонны отдавать детей в другие виды спорта.

«В Америке многие родители отдают детей в такие виды спорта, где платят стипендии в институтах. Если ребёнок показывает хорошие результаты, он автоматически попадает в какой-то университет… Но в фигурном катании нет таких возможностей.

Если в Америке на уровне правительства поработают над этим моментом, то каким-то образом, может, вернут людей в фигурное катание. А так там печаль и беда», — рассказал Закарян в эфире радио «Маяк».

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