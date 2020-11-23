Анна Щербакова обратилась к болельщикам и показала подарки от них. Фото

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии, на которых можно посмотреть, что ей подарили болельщики.
Напомним, Щербаковой пришлось пропустить этап Гран-при в Москве из-за болезни. По неофициальной информации, у спортсменки воспаление лёгких.
«За последние дни я прочитала множество добрых пожеланий и почувствовала вашу поддержку, когда она была мне очень нужна. Спасибо каждому», — написала она в обращении к болельщикам, прикрепив текст к фотографиям с подарками.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
В комментариях к посту подписчики пожелали 16-летней спортсменке скорейшего выздоровления.
Напомним, Гран-при России в соревнованиях одиночниц выиграла Елизавета Туктамышева. Александра Трусова, считавшаяся главным фаворитом, стала лишь четвёртой.
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