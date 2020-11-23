Бестемьянова: Загитова хороша в показательных номерах. Но для соревнований этого не хватит

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала показательный номер чемпионки ОИ-2018 в женском одиночном катании Алины Загитовой, который та продемонстрировала в рамках этапа Гран-при в Москве.
«Алина Загитова очень хороша для показательных выступлений, безусловно. Она красивая фигуристка и отлично выглядит, но то, что она показала, — для выступлений на соревнованиях этого недостаточно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Во время гала-шоу Гран-при России Загитова исполнила два номера. Первым стала показательная программа сезона-2019/2020 «Жизнь», в качестве музыкального сопровождения которой выбрана композиция французского творческого коллектива M83 Outro. Номер стал посвящением Людмиле Шалашовой, маме хореографа Даниила Глейхенгауза, которая также работала с фигуристами группы Этери Тутберидзе.
Во втором номере Загитова предстала в образе лирической героини Виктора Гюго Эсмеральды. В качестве сопровождения была использована музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Эта постановка должна была стать произвольной программой фигуристки на сезон-2020/2021.
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