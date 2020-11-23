Мишин рассказал о Коляде, перефразировав пословицу о синице и журавле

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал, почему не форсирует подготовку серебряного призёра Олимпийских игр в команде, призёра чемпионатов мира и Европы Михаила Коляды, который в межсезонье перешёл в его группу.

В сезоне-2020/2021 Коляда выиграл все турниры, на которых стартовал: этап Кубка России в Сочи, челленджер в Минске и Гран-при России.

«Когда Миша пришёл ко мне, мы с ним поговорили, и я сформулировал: «Миша, ты мой двухлетний проект». Меня критикуют за то, что очень осторожно иду по пути, но хочу сказать, что он только начался. Когда я был молодым тренером, мой девиз был «Скорей! Скорей! Скорей!».

Я чувствую на себе большую ответственность. Говорят, что синица в клетке лучше, чем журавль в небе. Но замечательный журавлик залетел в нашу клетку. Именно поэтому надо бережно к нему отнестись», — приводит слова Мишина РИА «Новости».