Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мишин рассказал о Коляде, перефразировав пословицу о синице и журавле

Мишин рассказал о Коляде, перефразировав пословицу о синице и журавле
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал, почему не форсирует подготовку серебряного призёра Олимпийских игр в команде, призёра чемпионатов мира и Европы Михаила Коляды, который в межсезонье перешёл в его группу.

В сезоне-2020/2021 Коляда выиграл все турниры, на которых стартовал: этап Кубка России в Сочи, челленджер в Минске и Гран-при России.

«Когда Миша пришёл ко мне, мы с ним поговорили, и я сформулировал: «Миша, ты мой двухлетний проект». Меня критикуют за то, что очень осторожно иду по пути, но хочу сказать, что он только начался. Когда я был молодым тренером, мой девиз был «Скорей! Скорей! Скорей!».

Я чувствую на себе большую ответственность. Говорят, что синица в клетке лучше, чем журавль в небе. Но замечательный журавлик залетел в нашу клетку. Именно поэтому надо бережно к нему отнестись», — приводит слова Мишина РИА «Новости».

Тутберидзе без победы. Как Коляда спас престиж российского фигурного катания
Золото московского этапа Гран-при едва не досталось иностранцу. Слава богу, обошлось!
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020