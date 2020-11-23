Первый канал в прямом эфире покажет соревнования фигуристок на этапе Кубка России в Москве

Первый канал покажет в прямом эфире короткую и произвольную программу женщин на пятом этапе Кубка России, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Москве, сообщает Дирекция общественных связей канала.
Эфирная трансляция короткой программы начнётся 5 декабря в 16:45 по московскому времени. Произвольную программу фигуристки покажут на следующий день, 6 декабря, начало трансляции — в 15:40.
На заключительном этапе первоначально были заявлены Алёна Косторная, ставшая второй на этапе в Казани и занявшая аналогичное место на Гран-при России, победительница московского этапа Гран-при Елизавета Туктамышева, ставшая третьей на этапе в Сочи, а также Ксения Синицына и Анастасия Гулякова.
В полном объёме соревнования Кубка России традиционно можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
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