Полиция возбудила уголовное дело из-за публикации о сыне Плющенко

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, добилась возбуждения уголовного дела в отношении издания «Стархит». Ранее издание выпустило материал, в котором высказывалось предположение, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Саша Плющенко страдает синдромом Аспергера.

«С удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району Москвы. Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждёт долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим.

Кроме расследования, которое поможет найти виновников, мы также с нашим другом семьи Александром Добровинским (адвокатом. — Прим. «Чемпионата») работаем над тем, чтобы был принят закон, запрещающий СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, и закон, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность», — написала Рудковская в своём «инстаграме».