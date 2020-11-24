Елена Ильиных рассказала, как познакомилась с Сергеем Полуниным

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных рассказала, как познакомилась с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.
«Знакомство с Серёжей началось со знакомства с его творчеством. Мне давно многие советовали посмотреть фильм «Танцовщик». Я посмотрела и поняла: да, этот человек действительно талантливый, яркий, глубокий.
Меня зацепило его творчество, и я написала ему в «Инстаграме» слова благодарности. Я и не думала, что вскоре после этого мы познакомимся вживую. А когда это произошло, я увидела перед собой крайне воспитанного, порядочного человека, который ко всему прочему не ругается матом, не употребляет алкоголь. Все самые хорошие мужские качества в нём присутствуют. И главное: он абсолютно не такой, каким его рисует пресса.
Не было никаких ожиданий, никаких намерений, но так сошлись звёзды, что мы с тех пор вместе, а потом на свет появился наш прекрасный ребёнок. О желании стать отцом Серёжа заговорил буквально через несколько месяцев.
Это был такой мужской подход: я не вздыхала тяжело у витрин детских магазинов, а просто жила моментом, в то время как Серёжа всё решил за нас двоих. И я забеременела», — цитирует Ильиных Woman.ru.
Ильиных ранее выступала в паре с Никитой Кацалаповым. Их дуэт распался в апреле 2014 года. Затем партнёром Елены стал Руслан Жиганшин. В 2015 году они стали чемпионами России в танцах на льду и серебряными призёрами командного чемпионата мира. Ильиных завершила карьеру в 2019 году.
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