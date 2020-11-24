Авербух рассказал, почему Медведева отказалась выступать в «Ледниковом периоде».

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась участвовать в телешоу «Ледниковый период». По его словам, фигуристка была нацелена на участия в соревнованиях.

«Я, конечно, очень хотел, чтобы Женя Медведева участвовала в проекте именно как участник… Ещё в августе, когда Женя в ЦСКА тренировалась, я делал предложение с точки зрения её выступления как участницы. Женя тогда категорически отказалась, потому что она приняла решение выступать как участница в сезоне. Здесь всё понятно.

Я очень хочу увидеть Женю и Алину (Загитову. — Прим. «Чемпионата») вместе, мне кажется, за этим ещё будущее, потому что вот в этом их соединении возможно и соединение болельщиков, потому что никому эти футбольные страсти, как я называю, в фигурном катании, на мой взгляд, не нужны», — рассказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.