Тарасова — о провале Трусовой на ГП России: её тренер — Плющенко. Его и надо спросить
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала провальное выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве. Напомним, в произвольной программе 16-летняя Трусова допустила четыре падения, в результате чего не попала в тройку сильнейших, заняв четвёртое место.
«У неё есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко. У него и надо спросить о причинах такого выступления.
Я являюсь болельщицей Саши, люблю её, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала прыжки. Я не согласна, что её ошибки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению. У каждого есть свои проблемы, и над ними надо работать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Сайт ФФККР: прокат произвольной программы Трусовой хочется просто забыть
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