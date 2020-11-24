Заключительный этап Кубка России в Москве пройдёт без зрителей

Заключительный, пятый этап Кубка России в Москве Rostelecom Cup пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
Третий этап Кубка в Сочи прошёл также прошёл при пустых трибунах. Пятый этап состоится в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.
Соревнования можно будет посмотреть на Первом канале. Эфирная трансляция женской короткой программы начнётся 5 декабря в 16:45 по московскому времени. Произвольную программу фигуристки покажут на следующий день, 6 декабря, начало трансляции — в 15:40. В полном объёме соревнования Кубка России традиционно можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
Напомним, что американский журналист Филипп Херш обещал пожаловаться в ISU на организаторов российских соревнований за несоблюдение мер противодействия распространению COVID-19.
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