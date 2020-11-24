Авербух рассказал, как относится к Тутберидзе

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об отношении к тренеру Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают высокие места на международных соревнованиях.
«Вы знаете, я думаю, почему я за Этери Георгиевну — я вот за труд. Потому что объективно, когда я вернулся в Россию после завершения карьеры, — да, у нас были титулы с Ириной (Лобачёвой. — Прим. «Чемпионата»), и в принципе это немножко помогало открывать двери, но всё, что создано, создано без помощи кого-либо. Это как лягушонок, который масло взбил.
Вот о родственности вы говорите — я считаю, что Этери Георгиевна именно так же взбивала масло, только в своей, тренерской стезе. Я знаком, я вижу, насколько это великий труженик именно за счёт такой вот целеустремлённости. Я вижу в этом родство души. Она так же где-то вовлечена, и так же я чувствую такую же незащищённость в социальных сетях — она не любит это всё, и я. Дайте нам работать внутри катка и не трогайте нас, не обсуждайте. Просто дайте нам делать своё дело.
Я вот с ней это чувствую, какое-то понимание и при этом огромное уважение, потому что она революционер в своём направлении, она открыла этот ящик Пандоры этих сумасшедших прыжков, и то, что сейчас происходит, — это всё равно все пожинают плоды работы Этери Георгиевны.
Тутберидзе стала ледоколом, который прорубил, вывел на другой уровень женское одиночное катание. Не только в России — в мире. А дальше уже, естественно, как всегда, все бегут, и всё рассыпается», — рассказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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