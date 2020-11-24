Илья Авербух рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. О том, что 46-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова встречаются, стало известно в июле.
«Какое-то время мы встречались, но я достаточно быстро решил снять все вопросы, которые возникали. Всем же хочется пообсуждать, поговорить, а я не собираюсь прятаться или отнекиваться.
У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком, а сейчас ещё больше счастлив.
Лиза не очень любит спорт, но недавно я узнал о её любви к мотоспорту. Её страсть к квадроциклам, мотоциклам — что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов прихода моего сына Мартина на лёд», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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