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Илья Авербух рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. О том, что 46-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова встречаются, стало известно в июле.

«Какое-то время мы встречались, но я достаточно быстро решил снять все вопросы, которые возникали. Всем же хочется пообсуждать, поговорить, а я не собираюсь прятаться или отнекиваться.

У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком, а сейчас ещё больше счастлив.

Лиза не очень любит спорт, но недавно я узнал о её любви к мотоспорту. Её страсть к квадроциклам, мотоциклам — что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов прихода моего сына Мартина на лёд», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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