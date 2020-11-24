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Жириновский предложил исключить сцены с объятиями из эфира и написал письмо Эрнсту

Жириновский предложил исключить сцены с объятиями из эфира и написал письмо Эрнсту
Фигурное катание / Гран-при 0

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский сегодня, 24 ноября, направил обращение генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с призывом стараться не включать в телепрограммы сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников. Об этом сообщает ТАСС, в чьём распоряжении оказались письма политика. В письме, адресованном Эрнсту, Жириновский обращает внимание на показ сцен с объятиями и поцелуями участников во время Гран-при России, что в условиях пандемии коронавируса, по его мнению, неприемлемо.

«На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты. Убеждён, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения», — приводит слова Жириновского ТАСС.

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