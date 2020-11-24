Алёна Савченко назвала любимых одиночников и поделилась мнением о возрастном цензе

Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании Алёна Савченко рассказала, кто из одиночников её впечатлил в этом сезоне и за кого она всегда болела. Также Алёна поделилась мнением о возрастном цензе, разговоры о повышении которого ходят уже долгое время.
«Мне очень понравился Михаил Коляда в этом сезоне, я просто балдею от его выступлений. В прошлом сезоне мне нравился Дима Алиев. Что касается девочек, то я болела и всегда буду болеть за Алёну Косторную. Мне нравится её катание и прыжки. Она катается по-взрослому. И очень красиво.
Возрастной ценз? Мне сложно судить, потому что я люблю ультра-си. Но мне понятна позиция некоторых федераций. Может, это действительно вредно, когда маленькие дети до 15 лет слишком много прыгают и из-за проблем со здоровьем уходят из спорта. Я росла, когда Тара Липински выиграла Олимпиаду, и уже тогда мне хотелось, чтобы эта спортсменка подольше осталась в спорте.
Точно так же мне сейчас хочется как можно дольше видеть в спорте Сашу Трусову, Алёну Косторную, Женю Медведеву, Алину Загитову, Лизу Туктамышеву, которые не как девочки, а как уже взрослые девушки катаются — на них интересно смотреть. Но это слишком серьёзная тема. Я люблю смотреть и на маленьких девочек, и на тех, кто постарше. В общем, это спорный вопрос», — цитирует Савченко Sport24.
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