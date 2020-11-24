Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2021 отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2021 году отменили из-за пандемии коронавируса, информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 1 по 7 марта в Харбине (Китай).
«Принимая во внимание развитие пандемии и вытекающее из неё влияние на организаторов и участников, Совет ISU решил отменить этот чемпионат», — говорится в заявлении на сайте организации.
Также сообщается, что решение о переносе финала Гран-при в Пекине в другое место или на другие даты будет принято в ближайшее время.
Напомним, ранее в ISU сообщали, что из-за ситуации с коронавирусом, подразумевающей ограничения на передвижения по миру, отменены несколько тестовых соревнований Олимпиады-2022, которые должны были состояться в Пекине (Китай). Среди них финал серии Гран-при по фигурному катанию (10-13 декабря 2020 года), этап Кубка мира по шорт-треку (18-20 декабря) и чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (25-28 февраля 2021 года).
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