Гончаренко — о провале Трусовой на ГП России: четвертое место в этой ситуации — ещё хорошо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала провальное выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве. Напомним, в произвольной программе 16-летняя Трусова допустила четыре падения, в результате чего не попала в тройку сильнейших и заняла 4-е место.



«Все мы живые люди. Не роботы. Думаю, главную роль в неудаче Саши Трусовой сыграл психологический фактор. Неожиданно снялась с турнира Анечка Щербакова, ученица Этери Тутберидзе. По сложности произвольной программы Щербакова почти не уступает Трусовой. А в стабильности, если судить по прошлому сезону, даже превосходит её. Возможно, в голове у Саши мелькнула такая мысль: «Ага, одной конкуренткой стало меньше, я должна выиграть». А такие мысли надо гнать, ни к чему хорошему они, как правило, не приводят.



Саше не хватило 0,1 балла? Скажу так. Если бы другая фигуристка упала четыре раза, как Трусова, то заняла бы более низкое место. Так что четвертое в этой ситуации — ещё хорошо. Вполне прилично. Мне кажется, надо поддержать Сашу. Девочка не боится идти на самые сложные элементы. Не боится падать, хотя бывает очень больно. У неё есть талант. Надо просто сделать выводы из неудачи и много работать», — цитирует Гончаренко «Экспресс-газета».

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