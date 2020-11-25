Татьяна Мишина рассказала, какой элемент Туктамышева будет готовить к чемпионату России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась мнением о победе чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России, а также сообщила, над каким элементом будет работать Елизавета к чемпионату России.



«У Лизы в этот раз всё получилось, она чувствовала, что идёт, что есть настроение. Зал не обманешь — реакция была неподдельная, эмоциональная, чувства передались от неё трибунам. Это даже не судьи, тут всё было на виду.



Четверной тулуп? Его всё равно надо тренировать и вставлять в программу, конечно. Она упорно с ним борется, были удачные попытки, они попадали на видео. Но для исполнения в программе должен быть стабильный прыжок, одно дело — прыгнуть отдельно, другое — соединить этот прыжок со всем остальным. Будем готовить его к чемпионату России», — приводит слова Мишиной «Известия».



Напомним, Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России, допустив лишь одну несущественную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Коронный прыжок в каскаде Елизавета выполнила безупречно.

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