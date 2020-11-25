Алексей Мишин отметил позитивное влияние COVID-19 на развитие фигурного катания

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился мнением о том, как COVID-19 повлиял на развитие фигурного катания.



«Когда был период карантина, меня атаковали журналисты, говорили, что всё кончилось, перестанут прыгать. Я говорю: «Друзья, не перестанут прыгать, а будут прыгать лучше». И я даже хотел бы отметить позитивные моменты COVID на развитие фигурного катания. Как строился годовой цикл серьёзного фигуриста? Вот заканчиваются чемпионаты России, Европы, мира, финал Кубка России, и люди уходили на две недели в отпуск или быстренько делали программы. А потом опять они были вынуждены бежать — новые программы, ОФП, хореография, музыка, костюмы.

COVID позволил нам немного убрать шоры и без белой пены посмотреть на лошадей, которые скачут рядом. То есть в спокойном состоянии посмотреть, кто у нас в соперниках, с кем надо соревноваться. И затем надо было посмотреть в зеркало — кто мы? Надо сказать, многие люди посмотрели и увидели, где у них отставание в физической подготовке, хореографической. То есть COVID нам позволил остановиться и подумать о жизни в фигурном катании», — сказал Мишин в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».