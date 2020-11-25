Тамара Москвина прокомментировала ситуации со сменой наставников у фигуристов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением по поводу того, что некоторые современные фигуристы не так преданы и привязаны к наставникам по сравнению с прошлым поколением фигуристов.
«Спортсмены становятся менее привязанными к наставнику? Такая ситуация постоянно складывалась в моих тандемах. Это случается, как мне кажется, в любом коллективе, где возникает конкурентная среда. Спортсменам вообще свойственно ревностно относиться к тому, сколько внимания уделяет им тренер.
Это абсолютно нормально. Как и то, что готовность людей к старту может оказаться разной, даже когда работаешь с ними одинаково: кто-то болел, кто-то дольше обычного восстанавливался, кто-то экзамены сдавал», — приводит слова Москвиной RT.
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