Мишин: Туктамышева может устать от жизни в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился мнением о перспективах для роста Елизаветы Туктамышевой, а также рассказал, что может стать причиной потери интереса спортсменки к фигурному катанию.

«Спорт очень жесток, и сейчас обсуждается, насколько справедливо соревноваться юным и тоненьким спортсменкам со спортсменками более взрослыми, прошедшими критический этап своего развития. В этом отношении Туктамышева является очень нужным человеком для современного фигурного катания. Год назад она сделала четверной тулуп, и это вызвало сенсацию в среде любителей фигурного катания, соцсети взорвались. Лиза уникальна тем, что она одна из немногих в мире, кто демонстрирует ультра-си в возрасте не девочки.



Лиза — очень интересная девица, очень неординарная. Я смотрю на других спортсменок и вижу, что не могут выучить четверной прыжок или тройной аксель — хоть из кожи вылези. А Лиза весь этот период на тренировках делала уникальные прыжки: и аксель, и четверной, и два подряд тройных акселя. Она чувствует свои возможности в фигурном катании, и они как раз останавливают её от того, чтобы завершить карьеру. У неё проблёскивают очень яркие страницы. Лизу держат в фигурном катании умение терпеть и собственная одарённость. На её пути было уже много юных и непобедимых спортсменок, которые ушли куда-то в небытие: Сотникова, Липницкая, другие. Этих спортсменок нет, а она существует.



Часто можно слышать, что она не очень талантливая, не очень там, не очень сям. На самом деле она очень талантливая. Когда Лиза приехала из Удмуртии, она была маленькая девочка, закрытая, вся закутанная. Мы начали заниматься, а у неё оказался абсолютный слух, пластичные руки, взрывные мышцы. У неё талант к кручению, вращению вокруг своей оси, что мы с коллегами развивали. Лиза — это не какой-то товар, который дожидается, когда её купят. Это уникальный человек, уникальная спортсменка. Если у неё не всегда получается твёрдо и упёрто идти по жизненному пути, именно это её останавливает, а не ограниченность таланта. Она может устать от жизни в фигурном катании», — сказал Мишин в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».