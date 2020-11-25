«Мальчик или девочка?» Беременная Анна Погорилая показала новое фото

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Анна показала округлившийся живот и предложила подписчикам угадать пол ребёнка.



«Мальчик или девочка? Я слышала, что есть много способов помимо УЗИ узнать пол малыша. Считается, что «высокий» живот всегда означает девочку, а «низкий» — мальчика.



Бытует мнение, что девочки «крадут мамину красоту», поэтому, если у вас всё лицо в прыщах и опухшие глаза, скорее всего, у вас девочка.



Говорят, что, если женщина в хорошем настроении, она беременна мальчиком, а если в плохом настроении — девочкой.



Все активно гадают, кого мы ждём. Давайте проверим, кто прав?» — подписала она фото.

Напомним, Погорилая официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. Впервые о беременности она рассказала 22 октября.