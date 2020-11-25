Мишин: нам надо сделать так, чтобы Коляда пропел свою журавлиную песню

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал о процессе работы с Михаилом Колядой, а также чем его удивил фигурист.



«Если говорить о потенциальных возможностях, Коляда меня, может, и не удивил. Я и раньше видел, где у него талант. Удивил другим. У меня сейчас таких послушных учеников, как он, может, и нет. Он меня слушает просто беспрекословно. Не знаю, чем это объяснить. То ли это зрелость ума, то ли свойство характера. Сказал ему: «Перед нами очень рискованный путь, нужно постараться поразить прыжками, увеличить сложность». Но боюсь одной вещи. У него есть слабость — взрывной парень. Весь наш коллектив работает так, чтобы уменьшить риск возобновления срывов, чтобы он забыл это своё негативное качество. Поэтому иду очень тихо и спокойно.



Миша — замечательный журавлик, который залетел к нам в клетку. Надо сделать так, чтобы он действительно хорошо полетал и пропел свою журавлиную песню. Сейчас идёт волна критики, что у него только два четверных прыжка одного типа и что мы не делаем разное количество четверных. Мы думаем об этом, но нас останавливает риск опять превратить Коляду в человека, который страдает нехорошей спортивной болезнью. Надеюсь, мы выбрали правильный путь. Стараемся вселить в него уверенность — что это длинный путь, что речь идёт не об одном соревновании, где ты выжил или погиб», — сказал Мишин в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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