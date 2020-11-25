Юдзуру Ханю может принять участие в чемпионате Японии
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю может выступить на чемпионате Японии, информирует Japan Times со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии.
Отмечается, что 25-летний фигурист был включён в список участников чемпионата страны, который пройдёт с 25 по 27 декабря в Нагано. Турнир является финальным отборочным соревнованием чемпионата мира, который состоится в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).
Напомним, японец отказался выступать на этапах Гран-при в сезоне-2020/2021 из-за опасений за здоровье в связи с распространением коронавирусной инфекции. Последний раз Юдзуру выходил на старт в феврале – впервые в карьере Ханю выиграл чемпионат четырёх континентов.
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