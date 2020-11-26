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На арене, где должен пройти ЧЕ по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь

На арене, где должен пройти ЧЕ по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

«Арена Загреб», на которой в январе 2021 года должен пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, переоборудуют под госпиталь для заражённых коронавирусом. Об этом информирует издание Jutarnji.hr, ссылаясь на слова министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша.

Сообщается, что к концу текущей недели арена в Загребе примет первых пациентов. В рамках тестового режима будут приняты 10 пациентов. Туда будут отправлять почти готовых к выписке больных. Это поможет разгрузить местные больницы для более тяжёлых пациентов. По словам министра здравоохранения Хорватии, пациентам будет оказана вся необходимая помощь.

Чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию должен пройти в Загребе с 25 по 31 января.

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