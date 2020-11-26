«Моё лицо многогранно». Загитова отреагировала на смешное совместное фото с Ягудиным

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова перепостила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным, сделанную в ходе телешоу «Ледниковый период». Напомним, Загитова и Ягудин являются ведущими проекта.

«Моё лицо многогранно», — подписала она фотографию.

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.