Президент ФФККР Горшков отреагировал на открытие коронавирусного госпиталя на арене ЧЕ
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что ледовую арену в Загребе (Хорватия), на которой с 25 по 31 января должен пройти чемпионат Европы, переоборудовали под коронавирусный госпиталь.
«Никто не знает, сколько это займёт времени и когда пандемия пойдёт на спад. С одной стороны, пока никто не отменял чемпионат Европы и не переносил соревнование. А с другой стороны, вопросов много.
В Международном союзе конькобежцев, как вы знаете, чемпионат Европы и чемпионат мира не отменяли. Вопрос остаётся открытым, как я понимаю, в ожидании развития ситуации. О другом варианте я пока не слышал. Будем надеяться, что турнир пройдёт в намеченные сроки», – цитирует Горшкова «Р-Спорт».
На арене, где должен пройти ЧЕ по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь
- 26 ноября 2020
-
15:32
-
15:11
-
15:09
-
14:52
-
14:43
-
14:01
-
12:30
-
10:03
-
00:31
- 25 ноября 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:32
-
21:45
-
21:31
-
20:28
-
19:43
-
18:43
-
18:16
-
17:53
-
17:21
-
16:43
-
12:58
-
11:18
-
09:16
-
00:24
- 24 ноября 2020
-
23:38
-
23:18
-
21:58
-
19:34
-
18:50
-
17:45
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:46
Партнерский контент