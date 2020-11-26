Президент ФФККР Горшков отреагировал на открытие коронавирусного госпиталя на арене ЧЕ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что ледовую арену в Загребе (Хорватия), на которой с 25 по 31 января должен пройти чемпионат Европы, переоборудовали под коронавирусный госпиталь.

«Никто не знает, сколько это займёт времени и когда пандемия пойдёт на спад. С одной стороны, пока никто не отменял чемпионат Европы и не переносил соревнование. А с другой стороны, вопросов много.

В Международном союзе конькобежцев, как вы знаете, чемпионат Европы и чемпионат мира не отменяли. Вопрос остаётся открытым, как я понимаю, в ожидании развития ситуации. О другом варианте я пока не слышал. Будем надеяться, что турнир пройдёт в намеченные сроки», – цитирует Горшкова «Р-Спорт».