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Норвегия снова предложила поднять возрастной ценз у фигуристок до 17 лет

Норвегия снова предложила поднять возрастной ценз у фигуристок до 17 лет
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Норвежская ассоциация фигурного катания опять внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о поднятии минимального возраста выхода во взрослые в женском одиночном катании до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на не связанные друг с другом источники.

Впервые предложение было вынесено ещё в 2019 году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе у фигуристок снова будет инициирован.

Напомним, в настоящее время во взрослые соревнования допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

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