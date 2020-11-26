«Пусть сидят и не чирикают». Тарасова — о предложении Норвегии поднять возрастной ценз

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Норвегии повысить возрастной ценз в женском одиночном катании до 17 лет.

«Норвежец-фигурист – такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикают, какие требования они выдвигают.

Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения. Откуда они знают, со скольких лет нельзя выступать среди взрослых?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Впервые предложение было вынесено ещё в 2019 году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе у фигуристок снова будет инициирован.

Напомним, в настоящее время во взрослые соревнования допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.