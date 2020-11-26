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Президент ФФККР Горшков отреагировал на предложение Норвегии поднять возрастной ценз

Президент ФФККР Горшков отреагировал на предложение Норвегии поднять возрастной ценз
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на предложение Норвегии повысить возрастной ценз в женском одиночном катании до 17 лет.

«Мы уже неоднократно заявляли: мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Впервые предложение было вынесено ещё в 2019 году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе у фигуристок снова будет инициирован.

Напомним, в настоящее время во взрослые соревнования допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

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