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Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде

Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде
Фигурное катание / Кубок России 0

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Великом Новгороде, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Соревнования пройдут с 23 по 27 февраля.

К настоящему моменту завершились четыре из пяти этапов турнира. Пятый этап состоится 5-8 декабря в Москве на арене «Мегаспорт». Зрители не смогут посетить мероприятие.

Напомним, на четвёртом этапе в Казани в соревнованиях юниорок победу одержала Софья Акатьева, набрав 231,44 балла. В соревнованиях юниоров первое место досталось Андрею Анисимову, который набрал 242,48 балла.

Примечательно, что Акатьева, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, стала первой фигуристкой в истории, которая в одной программе исполнила два четверных прыжка и тройной аксель.

Опубликовано видео исторического проката 13-летней Акатьевой на этапе КР в Казани
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