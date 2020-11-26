Чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году возможно пройдёт без зрителей

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию-2021 заявили, что совместно с Международным союзом конькобежцев (ISU) они работает над тем, чтобы успешно провести турнир, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом информирует официальный сайт ассоциации фигурного катания Швеции.

Как подчеркнули организаторы, турнир вероятнее всего пройдёт без зрителей, однако в ходе его проведения будут использованы разные технологии, которые помогут болельщикам стать свидетелями соревнований.



«В данный момент мы сотрудничаем с ISU над всеми мерами безопасности. ISU уже проводил этапы Гран-при, и они прошли успешно. Кроме того, перед чемпионатом мира Международный союз конькобежцев будет работать над проведением чемпионата Европы в Загребе. Поэтому у нас будет достаточно знаний, которые мы сможем применить.



Мы пытаемся мыслить по-новому и в настоящее время изучаем, какие цифровые решения мы сможем предложить зрителям. Наша цель заключается в том, чтобы все заинтересованные смогли пусть иначе, но всё же оказаться свидетелями к соревнований», – приводит слова организаторов Skate Sweden.



Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен состояться с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме (Швеция)