Урманов поддержал предложение повысить возрастной ценз и привёл в пример Туктамышеву

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов поддержал предложение ассоциации фигурного катания Норвегии повысить возрастной ценз в женском одиночном катании, поставив в пример успешное выступление Елизаветы Туктамышевой на Гран-при в Москве.
«Оптимальный возраст, думаю, 16-17 лет. Девушки из детей превращаются в девушек, у меня, наверное, такие соображения. У нас в последнее время, к сожалению, такая тенденция, что мы не успеваем за спортсменом: он очень скоро заканчивает свою карьеру, девушки, например, в 18. Если в таком возрасте заканчивать карьеру, то как же так? А когда свечка вспыхнула и тут же погасла, то мало кто от этого выигрывает.
Мой посыл в том, чтобы продлить спортивную жизнь фигуристок! Хочу сказать, что порадовался за Лизу Туктамышеву на Гран-при в Москве. Сразу же написал Алексею Николаевичу Мишину: поздравил его, написал, что горжусь его работой и счастлив, что мне довелось поработать с ним. Возраст – это важно!
Лизе сегодня 23, она не опустила рук. У неё были неудачные сезоны, спад. Но она не опустила рук и продолжила! В её лице можно сказать, что это спортсмен, которого мы с вами наблюдаем. Со всеми взлётами и падениями, моментами восстановления. Как любит Татьяна Анатольевна Тарасова говорить: «Девчонка возвращается». Но Туктамышева никуда не уходила», — приводит слова Урманова «Спорт день за днём».
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