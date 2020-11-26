Роднина — о возрастном цензе: хочется видеть зрелых спортсменов. Пример — Туктамышева

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась своим мнением о предложении ассоциации фигурного катания Норвегии повысить возрастной ценз в женском одиночном катании, и привела в пример удачное выступление 23-летней Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.

«Норвежцев понять можно. У них нет таких молодых спортсменов, да ещё на таком уровне. Их девочки с нашими конкурировать не могут. Этот вопрос поднимается не первый раз. И это всё делается не для того, чтобы ослабить нас, — ведь эта история связана не только с нашими спортсменами. Но когда 14-летняя девочка прыгает красиво, то на неё смотреть без слёз нельзя.



Если хотят усилить юниорские соревнования, то это одно, если же кого-то хотят ограничить, то это другой вопрос. Я не считаю, что это провокация, но когда я смотрю чемпионат мира или Олимпийские игры, то хочется видеть зрелых спортсменов. Наглядный пример — Туктамышева! Смотреть приятнее, катание более взрослое, да и тело совсем другое. И техника сильно не пострадает. Я думаю, этот вопрос связан с гармонией, а не с тем, что кому-то хочется подставить подножку», — приводит слова Родниной Sport24.