Авербух подтвердил, что ставит новую программу Загитовой
Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух подтвердил, что ставит новую программу олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой.
«Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках «Ледникового периода», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».
Ранее в «Инстаграме» появилось видео с тренировки Загитовой. Пользователи предположили, что это фрагмент новой программы Алины, которую ставит Авербух.
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
«Новая программа от Авербуха?» Пользователи отреагировали на видео тренировки Загитовой
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