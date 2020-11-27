«Плакала перед выходом на лёд». Загитова могла бросить фигурное катание ради гимнастики

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что в детстве могла сделать выбор в пользу гимнастики, а не фигурного катания.

«Сначала мне не очень нравилось фигурное катание. Я даже плакала и не хотела выходить на лёд.

Никто не знает об этой истории, но в детстве я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что с фигурным катанием просто не получалось. Мама предложила пойти на гимнастику: «Тебя там растянут специально для выступления на льду». Это всё было сделано для того, чтобы я не плакала.

Я-то думала, что мы туда временно ходим, а у мамы были мысли о моём уходе из фигурного катания, чтобы осталась только гимнастика. Но в итоге мы решили вернуться обратно на каток», — рассказала спортсменка в прямом эфире в своём «инстаграме».

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.