Елизавета Туктамышева выбрала любимый костюм за всю карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница Гран-при России – 2020 Елизавета Туктамышева рассказала, как создаются костюмы для её программ, и выбрала лучший из них.

«Всё начинается с того, что я скидываю музыку программы дизайнеру, рассказываю, каким вижу образ, но подчеркиваю, что никаких рамок нет. Далее создаётся несколько эскизов, и мы с командой выбираем тот, который нравится всем. И начинается процесс шитья. Конечно, почти всегда всплывают какие-то нюансы, по ходу что-то приходится менять. Эскиз — одно дело, а вот посадить наряд по фигуре — совсем другое. Бывает такое, что на родном катке, где я тренируюсь, костюм смотрится классно, а потом выхожу на большую арену с ярким светом, и там все иначе. Нужно шить такое платье, чтобы оно везде и при любом освещении смотрелось красиво и элегантно.

Что касается платьев этого сезона, первая версия — белая — получилась слишком театральной и на льду выглядела иначе, чем в примерочной. К тому же костюм меня визуально утяжелял. А новая версия — это то же самое платье, просто мы убрали какие-то детали, складочки, объём и выбрали другой цвет. Получился совсем другой эффект.

Любимое платье за карьеру? Чёрное платье, в котором я катала чарльстон и танго (в прошлом и позапрошлом сезонах). Еще зелёное для показательного номера под композицию Shallow. Вообще люблю оттенки зелёного, мне нравится, как они подчеркивают темный цвет волос. Еще платье для короткой программы этого сезона очень нравится», — приводит слова Туктамышевой Vogue Russia.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».