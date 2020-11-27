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Елизавета Туктамышева: макияж и прическа — своеобразный ритуал для фигуристок

Елизавета Туктамышева: макияж и прическа — своеобразный ритуал для фигуристок
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница Гран-при России – 2020 Елизавета Туктамышева рассказала, насколько важен макияж для фигуристки на льду и в жизни.

«Я с детства люблю краситься, возиться с волосами. Раньше постоянно всем косички заплетала. Так что индустрия красоты меня всегда привлекала. На все соревнования я с 10 лет красилась сама, рука набита. Макияж и причёска — это своеобразный ритуал для многих фигуристок.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Люблю ли экспериментировать с макияжем в повседневной жизни? Нет, моя повседневная жизнь состоит из тренировок, а выходить на них с ярким макияжем… это не то. Могу разве что подчеркнуть глаза, нарисовать стрелки или сделать растушёвку, люблю карандаши для губ. Иногда вообще не крашусь, даю коже отдохнуть, это очень приятно. Да и экономит 10-15 минут утром», — приводит слова Туктамышевой Vogue Russia.

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