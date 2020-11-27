«Трудно сильным быть всегда». Этери Тутберидзе опубликовала фото своего тренерского штаба

Тренер Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию своего тренерского штаба (Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков) и поделилась стихотворением Ульяны Буньковой.

«Говорят, что сильным всё даётся

Без усилия и без труда…

Просто этим людям удаётся

Всю усталость утаить всегда.

Говорят, что сильным стать не сложно.

Это как умножить два на два…

Говорить, конечно, всё возможно,

Только трудно сильным быть всегда.



Ульяна Бунькова», — написала Тутберидзе.

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

В межсезонье группу Тутберидзе покинули Алёна Косторная и Александра Трусова, зато вернулась Евгения Медведева. На Гран-при России в женском одиночном катании не было ни одной из учениц Тутберидзе. Анна Щербакова заболела, Камила Валиева не может выступать среди взрослых, Алина Загитова пока не вернулась к соревнованиям, Медведева восстанавливается после травмы спины.