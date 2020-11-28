Сакамото одержала победу на Гран-при Японии, превзойдя результат Туктамышевой

Завершились прокаты произвольных программ на Гран-при Японии среди женщин, где победу одержала местная фигуристка Каори Сакамото.

Гран-при по фигурному катанию, 4-й этап, женщины

NHK Trophy. Осака, Япония



Итоговое положение



1. Каори Сакамото (Япония) – 229,51

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 200,98

3. Рино Мацуике (Япония) – 198,97

4. Маи Михара (Япония) – 194,73

5. Мако Ямашита (Япония) – 186,13

6. Мана Кавабе (Япония) – 185,70

7. Ю Ен (Южная Корея) – 181,73

8. Юхана Юкой (Япония) – 176,49

9. Марин Хонда (Япония) – 162,57

10. Томоэ Кавабата (Япония) – 162,24

Стоит отметить, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, одержавшая победу в Гран-при России, набрала в итоговом зачёте 223,39 балла. Результат Алёны Косторной — 220,78 балла, Анастасия Гулякова набрала 199,03 балла.

Туктамышева, Сакамото, а также Мэрайя Бэлл (США) и Хунъи Чэнь (Китай) делят первую строчку в личном зачёте среди женщин, имея в активе 15 очков.