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Сакамото одержала победу на Гран-при Японии, превзойдя результат Туктамышевой

Сакамото одержала победу на Гран-при Японии, превзойдя результат Туктамышевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Завершились прокаты произвольных программ на Гран-при Японии среди женщин, где победу одержала местная фигуристка Каори Сакамото.

Гран-при по фигурному катанию, 4-й этап, женщины
NHK Trophy. Осака, Япония

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 229,51
2. Вакаба Хигучи (Япония) – 200,98
3. Рино Мацуике (Япония) – 198,97
4. Маи Михара (Япония) – 194,73
5. Мако Ямашита (Япония) – 186,13
6. Мана Кавабе (Япония) – 185,70
7. Ю Ен (Южная Корея) – 181,73
8. Юхана Юкой (Япония) – 176,49
9. Марин Хонда (Япония) – 162,57
10. Томоэ Кавабата (Япония) – 162,24

Стоит отметить, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, одержавшая победу в Гран-при России, набрала в итоговом зачёте 223,39 балла. Результат Алёны Косторной — 220,78 балла, Анастасия Гулякова набрала 199,03 балла.

Туктамышева, Сакамото, а также Мэрайя Бэлл (США) и Хунъи Чэнь (Китай) делят первую строчку в личном зачёте среди женщин, имея в активе 15 очков.

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